Колосков: Камерун — это одна из сильнейших команд, не то что Африки, но и всего мира

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Для нас сейчас каждый соперник достойный. Мы что, обыграли среднеазиатские республики со счетом 7:0? Мы со всеми играем тяжело. У нас каждый раз экспериментальный состав. А Камерун — это одна из сильнейших команд, не то что Африки, но и всего мира.

Это очень сильный соперник. Конечно, надо играть. Другое дело, сколько эта игра будет стоить и где она состоится. Если играем в Камеруне, представьте сколько затрат физических и материальных», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).