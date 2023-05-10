ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ман Сити»Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»
  • 12:35
    • Бускетс объявил об уходе из «Барселоны»
    Все новости спорта

    Черчесов: Неслучайно, что именно российский тренер принес «Зениту» вторую звезду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Зенит» выиграл пятый чемпионский титул подряд.

    «Что касается чемпионства "Зенита", то пять титулов подряд и "Ференцварош" выиграл, в двух из которых я поучаствовал.

    У "Ференцвароша", "Баварии", "Зенита", "ПСЖ" есть потенциал, но им надо правильно пользоваться. Семаку это удается, потому что он знает клуб.

  • Черчесов: «Ференцварош» попробует подписать Кузяева
  • Читайте по теме

    • До Сергея Богдановича в "Зените" были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принес Санкт-Петербургу вторую звезду.

    Понятно, что я симпатизировал "Спартаку", но победил тот, кто достоин», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каким будет первое дерби Милана в полуфинале ЛЧ?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
  • «Ювентус» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Остановит ли Хаби Алонсо своего экс-тренера Моуринью?
  • «Рома» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вест Хэм — АЗ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фиорентина — Базель
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Форталеза — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры