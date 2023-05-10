Черчесов: Неслучайно, что именно российский тренер принес «Зениту» вторую звезду

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал победув чемпионате России.

«Зенит» выиграл пятый чемпионский титул подряд.

«Что касается чемпионства "Зенита", то пять титулов подряд и "Ференцварош" выиграл, в двух из которых я поучаствовал.

У "Ференцвароша", "Баварии", "Зенита", "ПСЖ" есть потенциал, но им надо правильно пользоваться. Семаку это удается, потому что он знает клуб.

До Сергея Богдановича в "Зените" были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принес Санкт-Петербургу вторую звезду.

Понятно, что я симпатизировал "Спартаку", но победил тот, кто достоин», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».