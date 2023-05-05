Шик вылетел до конца сезона из-за травмы

Нападающийзаявил, что больше не сможет помочь своей команде в текущем сезоне.

«К сожалению, сезон для меня закончен, но мы очень усердно работаем, чтобы я был на 100 процентов готов к следующему розыгрышу бундеслиги.

Я желаю своим товарищам по команде всего наилучшего в оставшихся играх, нам еще многого предстоит достичь», — написал Шик на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 27-летний Патрик Шик провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

Напомним, что «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Ромы».