Шик вылетел до конца сезона из-за травмы

Патрик Шик Фото: globallookpress.com
«К сожалению, сезон для меня закончен, но мы очень усердно работаем, чтобы я был на 100 процентов готов к следующему розыгрышу бундеслиги.
Я желаю своим товарищам по команде всего наилучшего в оставшихся играх, нам еще многого предстоит достичь», — написал Шик на своей странице в социальных сетях.
В нынешнем сезоне 27-летний Патрик Шик провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.
Напомним, что «Байер» пробился в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Ромы».