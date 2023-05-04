Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» к специалисту

Главный тренервысказался о слухах по поводу заинтересованностив приглашении специалиста.

«Я уже много лет в футболе. Слухи — это нормально, но мы всё ещё должны многого достичь. Поэтому мысленно я на 100 процентов здесь на эти заключительные месяцы сезона.

Кроме того, мысленно я на 100 процентов здесь и на следующий сезон», — цитирует Алонсо британское издание Daily Mail.

Испанец возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда занимает 6-е место в турнирной таблице Бундеслиге, хотя до этого немецкая команда располагалась на 15-й строчке.