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    Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе «Тоттенхэма» к специалисту

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо высказался о слухах по поводу заинтересованности «Тоттенхэма» в приглашении специалиста.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Я уже много лет в футболе. Слухи — это нормально, но мы всё ещё должны многого достичь. Поэтому мысленно я на 100 процентов здесь на эти заключительные месяцы сезона.

    Кроме того, мысленно я на 100 процентов здесь и на следующий сезон», — цитирует Алонсо британское издание Daily Mail.

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