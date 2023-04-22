Юпамекано: Для меня Мбаппе — легенда Франции

Защитники сборной Францииоценил игру нападающего национальной команды

«У меня хорошие отношения с Килианом, как и со всеми другими моими партнёрами. Мы долго разговаривали друг с другом после матча Лиги чемпионов с ПСЖ. Он талант. Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции.

Я не боюсь сказать это. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Такое не удавалось никому в истории. Ни один француз этого не делал», — приводит слова Юпамекано Onze Mondial.

Напомним, что Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины (3:3, 4:5 по пен.).