Юпамекано: Для меня Мбаппе — легенда Франции

Килиан Мбаппе и Деотшанкюль Юпамекано Фото: globallookpress.com
«У меня хорошие отношения с Килианом, как и со всеми другими моими партнёрами. Мы долго разговаривали друг с другом после матча Лиги чемпионов с ПСЖ. Он талант. Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции.
Я не боюсь сказать это. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Такое не удавалось никому в истории. Ни один француз этого не делал», — приводит слова Юпамекано Onze Mondial.
Напомним, что Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины (3:3, 4:5 по пен.).