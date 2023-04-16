«Жирона» — «Эльче»: счет матча 2:0, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 29-го тура испанской Примеры.

Хозяева вышли вперед на 45-й минуте встречи. Отличился игрок «Жироны» Валентин Кастельянос.

На 70-й минуте хозяева поставили точку в этом матче, забив 2-й гол. Забитым мячом отличился Ориоль Ромеу.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Эльче 2:0 Голы: 1:0 Валентин Кастеллано (45'), 2:0 Ориоль Ромеу Видаль (70') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Хуанпе, Хавьер Эрнандес (Мигель Гутьеррес, 58'), Ориоль Ромеу Видаль, Виктор Цыганков, Иван Мартин (Ян Коуту, 77'), Борха Гарсия (Алейш Гарсия, 14'), Тони Вилья (Валери Фернандес, 58'), Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 77') Эльче: Пере Милья (Эсекьель Понсе, 78'), Лукас Бое (Ранди Нтекья, 77'), Рауль Гути (Алекс Кольядо, 46'), Херард Гумбау, John Nwankwo Donald, Тете Моренте (Николас Меркау Фернандес, 78'), Карлос Клерк, Педро Бигас, Омар Маскарель, Элибельтон Паласиос (Поль Лирола, 46'), Аксель Вернер Предупреждения: Пере Милья (22'), Сантьяго Буэно (42'), Ориоль Ромеу Видаль (47'), Лукас Бое (57'), Херард Гумбау (73') Удаление: Эсекьель Понсе (90 + 2')

После этого матча «Жирона» занимает 9-е место в турнирной таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Эльче» располагается на последней 20-й строчке (13).