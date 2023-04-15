ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Лестер». Онлайн
  • 21:15
    • ЦСКА вырвал победу у «Локомотива-Кубани» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
  • 21:06
    • «Спартак» с двумя удалениями победил «Торпедо»
  • 19:18
    • «Борнмут» дожал «Тоттенхэм» в матче АПЛ
  • 19:04
    • «Брайтон» на выезде обыграл «Челси»
  • 18:47
    • «Боруссия» в большинстве пропустила 3 мяча и упустила победу над «Штутгартом»
    Все новости спорта

    Хау: Это одно из тех выступлений, которые мы должны быстро проанализировать и двигаться дальше

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Ньюкасл
    Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды в матче против «Астон Виллы» (1:2).

    Эдди Хау
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдди Хау

    «Я думаю, это одно из тех выступлений, которые мы должны быстро проанализировать и двигаться дальше. Мы были не на высоте. "Астон Вилла" хорошо играла, но по нашим собственным стандартам мы были не на высоте, а в таком случае вы никогда не выиграете. Мы пытались внести изменения, чтобы взять игру в свои руки, но ничего не изменило ход игры. Очень непохоже на нас, это выступление.

    Надеюсь, мы сможем использовать это в качестве положительного опыта, чтобы понять, что пошло не так, потому что сегодня мы не справились», — приводит слова Хау ВВС.

    «Астон Вилла» выиграла 6-й раз подряд. На ее счету 50 очков, с которыми она идет 6-й в таблице. «Ньюкасл» пока что остается 3-м, но если МЮ выиграет, то «сороки» опустятся на 4-ю строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «лисам»
  • «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Спартак» будет играть на победу
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Поднимется ли «Интер» в зону Лиги чемпионов?
  • «Интер» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Завтра в 18:05
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры