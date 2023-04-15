Хау: Это одно из тех выступлений, которые мы должны быстро проанализировать и двигаться дальше

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче против(1:2).

«Я думаю, это одно из тех выступлений, которые мы должны быстро проанализировать и двигаться дальше. Мы были не на высоте. "Астон Вилла" хорошо играла, но по нашим собственным стандартам мы были не на высоте, а в таком случае вы никогда не выиграете. Мы пытались внести изменения, чтобы взять игру в свои руки, но ничего не изменило ход игры. Очень непохоже на нас, это выступление.

Надеюсь, мы сможем использовать это в качестве положительного опыта, чтобы понять, что пошло не так, потому что сегодня мы не справились», — приводит слова Хау ВВС.

«Астон Вилла» выиграла 6-й раз подряд. На ее счету 50 очков, с которыми она идет 6-й в таблице. «Ньюкасл» пока что остается 3-м, но если МЮ выиграет, то «сороки» опустятся на 4-ю строчку.