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    Сон: Забить 100 голов в АПЛ — это нечто грандиозное

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал забитый 100-й гол в АПЛ. Кореец отметился забитым мячом в матче 30-го тура против «Брайтона».

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    «Это было то, о чем я мечтал. Это удивительное достижение, которого я не смог бы добиться без своих товарищей по команде. Забить 100 голов в АПЛ — это нечто грандиозное. Я был очень эмоционален, потому что у меня были тяжелые моменты в последние несколько недель. Скончался мой дедушка, и это было нелегко. Я хочу посвятить этот гол ему», — приводит слова Сон Хын Мина ВВС.

    Помимо этого Сон стал первым в истории АПЛ азиатским игроком, который достиг такой отметки.

    «Надеюсь, что все азиатские игроки — особенно в Южной Корее — посмотрят на это достижение и поверят, что они тоже могут это сделать. Я беру на себя большую ответственность быть хорошим примером, чтобы помочь молодым ребятам. Я хочу, чтобы они поверили, что азиатский игрок может добиться удивительных вещей в премьер-лиге», — сказал игрок.

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