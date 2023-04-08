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    Стеллини прокомментировал победу над «Брайтоном»

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    Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини высказался о выездной победе над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

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    «Нет, я не считаю, что нам повезло победить, мы провели тяжелый матч против одной из лучших команд лиги. Мы заслужили. Я очень рад за игроков. Гол Сон Хын Мина просто потрясающий. Я очень рад за него и команду, и мы отпраздновали в раздевалке его 100-й гол в АПЛ.

    Стычка с Роберто де Дзерби? Это была важная игра, и мы победили на их стадионе. Наверное, каждый из нас был полон гнева и напряжения. Но все, что произошло на поле, осталось там и сейчас», — приводит слова Стеллини ВВС.

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка.

    В матче отметился Сон Хын Мин. Игрок забил свой 100-й гол и стал первым азиатским футболистом, который достиг такой отметки в АПЛ.

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