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    «Интер» упустил победу над «Салернитаной»

    «Салернитана» — «Интер»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Салернитана Интер
    В матче 29-го тура итальянской Серии «Интер» на выезде не смог переиграть «Салернитану» — 1:1.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    На гол Робина Госенса с передачи Ромелу Лукаку на 6-й минуте хозяева ответили точным ударом Антонио Кандревы с паса Домагоя Брадарича на 90-й.

    Футбол. Италия. Серия А
    Салернитана — Интер 1:1
    Голы: 0:1 Робин Гозенс (6'), 1:1 Антонио Кандрева (90') Салернитана: Гильермо Очоа, Флавьюс Данильюк, Норберт Дьёмбер, Лоренцо Пирола (Виллиам Трост-Эконг, 65'), Дилан Бронн (Булайе Диа, 46'), Лассана Кулибали (Ханс Николусси Кавилья, 65'), Тонни Триндаде Вильена (Эмиль Бохинен, 80'), Домагой Брадарич, Григорис Кастанос (Эрик Ботхейм, 85'), Антонио Кандрева, Кшиштоф Пёнтек Интер: Хоакин Корреа (Лаутаро Мартинес, 66'), Ромелу Лукаку (Эдин Джеко, 85'), Робин Гозенс (Федерико Димарко, 75'), Генрих Мхитарян, Кристьян Аслани (Роберто Гальярдини, 67'), Николо Барелла (Марсело Брозович, 66'), Дензел Дюмфрис, Франческо Ачерби, Стефан де Врей, Маттео Дармиан, Андре Онана Предупреждения: Стефан де Врей (34'), Лассана Кулибали (38'), Ханс Николусси Кавилья (70'), Роберто Гальярдини (89')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этого противостояния «Интер» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «Салернитаны» 29 пунктов и пятнадцатая строчка.

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