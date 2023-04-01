«Нижний Новгород» — «Локомотив»: счет матча 0:4, обзор голов

одержал крупную победу надв матче 21-го тура РПЛ.

В составе «железнодорожников» дублем отметился Артем Дзюба. Форвард забил 2 гола ещё в первом тайме.

При это до перерыва «Локо» вел в счете 3:0. Еще один гол забил Дмитрий Баринов. В компенсированное время второго тайма итоговый счет установил Антон Миранчук.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Локомотив 0:4 Голы: 0:1 Артём Дзюба (15'), 0:2 Дмитрий Баринов (26'), 0:3 Артём Дзюба (31'), 0:4 Антон Миранчук (90+2') Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Стоцкий, Кирилл Гоцук, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Альберт Шарипов, Ярослав Михайлов, Николай Калинский, Тимур Сулейманов, Вячеслав Кротов, Rybchinskiy D. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Марио Митай, Станислав Магкеев, Егор Погостнов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Рифат Жемалетдинов, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артём Дзюба Предупреждение: Rybchinskiy D. (54')

«Локомотив» выиграл четыре матча подряд в РПЛ и располагается на 11-й строчке с 25 очками в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» проиграл четыре игры подряд и занимает 13-е место с 19 очками в активе.