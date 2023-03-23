Манчини: Хочу сделать из Италии сильную команду, которая выигрывала чемпионат Европы-2020

Главный тренер сборной Италиирассказал об ожиданиях от игры первого тура квалификации на Евро-2024 против национальной команды Англии.

«Мы отлично готовимся к игре и уверены, что Неаполь поддержит нас. Завтра мы хотим хорошо начать в этой квалификации. Представлять сборную — это самое прекрасное, что только может быть.

У нас есть желание вернуться на тот уровень, когда мы выиграли чемпионат Европы, но все будет зависеть от нас и от нашего желания. На поле в основном будут игроки, кто выступит на самом Евро. Мы будем вводить новых игроков постепенно, как мы это делали на матчах Лиги наций.

Мы прошли путь от большой радости, такой как чемпионат Европы, до большого разочарования, такого как неучастие на мундиале. Однако нам все же удалось выйти в "финал четырех" Лиги наций. Завтра мы выйдем на поле с большим желанием отобраться на следующий чемпионат Европы», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.

Встреча Италии против Англии пройдет сегодня, 24 марта, начало — в 22:45 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.