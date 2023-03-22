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    Роналду об уходе из МЮ: В трудный период видно, кто на твоей стороне

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, жалеет ли он об уходе из «Манчестер Юнайтед».

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    «Я считаю, что в жизни ничего не происходит просто так. Я ценю испытания, через которые прохожу, ведь так я могу понять, кто на самом деле рядом со мной. В трудный период видно, кто на твоей стороне.

    У меня был не самый удачный этап, сначала в личной жизни, а затем и в карьере. В этой жизни нет времени для сожалений. Даже не очень хорошие моменты — это часть нашей жизни.

    Когда ты на вершине, трудно разглядеть, что находится внизу, и зачастую я не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я уже могу видеть некоторые вещи. Слава Богу, теперь я стал лучше», — цитирует Роналду Record.

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