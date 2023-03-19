«Бетис» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу противостояния решил точный удар Борхи Иглесиаса с передачи Юссуфа Сабали на 48-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Мальорка 1:0
Гол: 1:0 Борха Иглесиас (48') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Херман Песселья (Виктор Руис, 83'), Эдгар Гонсалес, Хуан Миранда, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо, Серхио Каналес (Хоакин, 83'), Айосе Перес (Вилльям Карвалью, 69'), Родриго Эрнандес (Хуанми, 69'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 90') Мальорка: Ли Кан Ин, Ведат Мурики (Абдон Пратс, 77'), Дани Родригес (Тино Кадевере, 57'), Иддрису Баба (Антонио Санчес, 57'), Иньиго Руис де Галарета, Коста Хауме (Людвиг Аугустинсон, 57'), Матия Настасич, Антонио Райльо, Джованни Алессандро Апуд, Пабло Маффео (Амат Ндиайе, 71'), Предраг Райкович Предупреждения: Коста Хауме (31'), Матия Настасич (54'), Андрес Гуардадо (80'), Javier Aguirre (85')
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Таким образом, «Бетис» набрал 45 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» 32 пункта и одиннадцатая позиция.