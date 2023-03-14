Соломатин об игре Заболотного: Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче

Экс-футболистоценил игру нападающего командыв последних матчах российской Премьер-лиги.

«Успехи Заболотного в последних матчах — это не вторая молодость. Антон ведь ещё не древний. Человек воспользовался шансом — вышел в стартовом составе и забил, поучаствовал в ещё одном забитом мяче.

Надолго ли это — зависит от Антона. Дай бог, чтобы он забивал в каждом матче», — сказал Андрей Соломатин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Заболотный провел 13 матчей за ЦСКА в РПЛ и забил один гол. Футболист также сыграл 3 матча в Кубке России, в которых отличился забитым голом.