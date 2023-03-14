Промес: «Урал» — высокоорганизованная команда

Вингер «Спартака»прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка России Путь РПЛ. Голландец отметился голом.

«Проблема в том, что это высокоорганизованная команда. Нам было сложно во всех предыдущих матчах, было сложно и сегодня. Они хорошо обороняются, с "Уралом" сложно создавать моменты. Всем командам будет тяжело с ними.

Мой момент в конце игры? Мяч был в воздухе, вратарь здорово сыграл. Для "Спартака" недостаточно создать только один момент — надо создавать гораздо больше. Будет перерыв мы должны хорошо поработать и снова взять свое», — сказал Промес в эфире «Матч Премьер».

5 апреля команды встретятся в Екатеринбург для проведения ответного матча.