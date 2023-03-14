Павар хочет продлить контракт с «Баварией»

Защитник, вероятно, продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Sky Sports

Ранее появилась информация о том, что футболист не против перейти в другую команду. Павар был интерес «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне».

Сейчас представители защитника все же склоняются к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией». Переговоры еще не начались, но в клубе довольны, что футболист изменил свое решение и, вероятно, предложат ему новый контракт.

В нынешнем сезоне Павар провел 21 матч за «Баварию» в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал голевую передачу.