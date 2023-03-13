Пальинья может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

намерен подписать полузащитника. Об этом сообщает Daily Mail

Стало известно, что на футболиста претендуют несколько топ-клубов, но фаворитом считается «Ливерпуль». Главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп намерен подписать игрока как альтернатива Джуду Беллингему.

«Фулхэм» хочет получить за Пальинью 67.8 млн. евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года.

Помимо «Ливерпуля» в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне Пальинья провел 28 матчей за «Фулхэм», в которых забил 4 гола.