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    Пальинья может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

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    «Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью. Об этом сообщает Daily Mail.

    Жоау Пальинья
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    Жоау Пальинья

    Стало известно, что на футболиста претендуют несколько топ-клубов, но фаворитом считается «Ливерпуль». Главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп намерен подписать игрока как альтернатива Джуду Беллингему.

    «Фулхэм» хочет получить за Пальинью 67.8 млн. евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до лета 2027 года.

    Помимо «Ливерпуля» в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

    В нынешнем сезоне Пальинья провел 28 матчей за «Фулхэм», в которых забил 4 гола.

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