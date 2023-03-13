«Бавария» выходит в единоличные лидеры

Изменения в турнирной таблице
«Боруссия» из Дортмунда теряет очки, «Бавария» своего шанса не упускает. Этот дуэт продолжает лидировать в чемпионате Германии с солидным отрывом от остальной группы команд.
На третье место Бундеслиги поднялся «Лейпциг», команда обошла в таблице «Унион» из Берлина.
Календарь и таблица Бундеслиги
Со дна турнирной таблицы поднялся «Бохум», теперь команда занимает 14 место. От успеха «несгибаемых» вниз опустились сразу три клуба: «Герта» — на 15 место, «Штутгарт» — на 16 и «Хоффенхайм» — на 18.
Новый лидер
«Бавария» вышла в единоличные лидеры чемпионата Германии. На протяжении четырёх туров «немецкая машина» делила первое место с «Боруссией» из Дортмунда.
В 24-м туре у «шмелей» сдали нервы, дортмундский клуб не смог переиграть одного из аутсайдеров Бундеслиги — «Шальке 04» (2:2). «Чёрно-жёлтые» дважды выходили вперёд и дважды упускали преимущество.
Голы в исполнении Нико Шлоттербека и Рафаэла Геррейро не принесли «Боруссии» полноценные три очка, так как за «Шальке» голевыми ударами ответили Мариус Бюльтер и Кенан Караман.
Осечкой конкурента воспользовалась «Бавария». Мюнхенский клуб устроил голепад в противостоянии с «Аугсбургом» и одержал победу (5:3).
Счёт голам «Баварии» в матче открыл Жуан Канселу, а точку в поединке поставил Алфонсо Дейвис. Также в составе хозяев отличился Лерой Сане, а ещё был дубль в исполнении Бенжамена Павара.
Итак, за 10 туров до окончания сезона «Бавария» вышла на первое место, набрав 52 очка, у «Боруссии» — второе место и 50 баллов.
Место в топ-3
Сразу три команды набрали одинаковое количество очков. По 45 пунктов у «Лейпцига», «Униона» и «Фрайбурга».
После крупной победы над «Боруссией» из Гладбаха (3:0) на третье место поднялся «Лейпциг». Место в топе уступил «Унион», так как коллектив из Берлина упустил победу в матче с «Вольфсбургом» (1:1).
Обыграв в 24-м туре «Хоффенхайм» (2:1), к оппонентам подтянулся «Фрайбург». Победный гол на 89-й минуте встречи забил Рицу Доан.
Группа аутсайдеров
В зоне вылета новые лица, к группе аутсайдеров присоединился «Штутгарт», после ничейного результата с «Айнтрахтом» (1:1) в гостевом поединке.
«Швабы» заняли место «Бохума», который смог подняться в турнирной таблице благодаря победе над «Кёльном» (2:0). В составе победителей мячи на свой счёт записали Кевин Штёгер и Эрхан Машович.
Тур № 25
В воскресенье, 19 марта «Бавария» отправится в гости к леверкузенскому «Байеру». Цель — закрепиться на первом месте в Бундеслиге.
Днем ранее, 18 марта свой матч сыграет дортмундская «Боруссия», играть «шмели» будут дома против «Кёльна».
Матчи 25 тура чемпионата Германии пройдут с 17 по 19 марта.