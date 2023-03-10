Ди Мария готов продлить контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса»заявил, что не планирует покидать туринский клуб.

После матча с «Фрайбургом» (1:0), в котором он стал автором единственного гола, аргентинец признался, что в ближайшее время может продлить контракт с «Ювентусом».

«Мы ведем переговоры, я счастлив здесь и наконец‑то чувствую любовь болельщиков», — приводит слова Ди Марии Sky Sport.

Действующее соглашение Ди Марии с «Ювентусом» рассчитано до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с Зинедином Зиданом о назначении на пост главного тренера.