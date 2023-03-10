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    Ди Мария готов продлить контракт с «Ювентусом»

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    Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария заявил, что не планирует покидать туринский клуб.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    После матча с «Фрайбургом» (1:0), в котором он стал автором единственного гола, аргентинец признался, что в ближайшее время может продлить контракт с «Ювентусом».

    «Мы ведем переговоры, я счастлив здесь и наконец‑то чувствую любовь болельщиков», — приводит слова Ди Марии Sky Sport.

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    • Действующее соглашение Ди Марии с «Ювентусом» рассчитано до июня 2023 года.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с Зинедином Зиданом о назначении на пост главного тренера.

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