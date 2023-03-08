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    «Тоттенхэм» — «Милан». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Миланом»

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    «Тоттенхэм» — «Милан»
    Сегодня в 23:00 по московскому времени в Лондоне определится еще один четвертьфиналист Лиги Чемпионов. «Тоттенхэм» после поражения с минимальным счетом в Италии (0:1) примет на своем поле «Милан». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    Последний раз лондонский клуб выходил в четвертьфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2018/2019. На стадии 1/8 финала «шпоры» в двухраундовом противостоянии обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:0 дома и 1:0 в гостях). В том сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала турнира и уступил в решающем матче «Ливерпулю» (0:2).

    Подопечные Антонио Конте пробились в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов с первой позиции группы D. «Тоттенхэм» набрал 11 очков и обошел в своем квартете «Айнтрахт», «Спортинг» и «Марсель».

    В чемпионате Англии «шпоры» продолжают бороться за лигочемпионские места на будущий сезон, занимая после 26-ти туров четвертое место. В последнем матче АПЛ «Тоттенхэм» играл на выезде с «Вулверхэмптоном» и уступил с минимальным счетом (0:1).

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    «Милан»

    «Милан» играет в плей-офф Лиги Чемпионов впервые за 9 лет. В сезоне 2013/2014 итальянский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, уступив в обоих матчах мадридскому «Атлетико» (0:1 дома и 1:4 в гостях). Последний раз в четвертьфинал главного европейского турнира «Милан» выходил в 2012 году. «Россонери» по сумме двух встреч обыграли лондонский «Арсенал» (4:0 дома и 0:3 в гостях). Итальянский клуб не смог пробиться в четверку сильнейших команд Европы, уступив в 1/4 финала «Барселоне» (0:0 дома и 1:3 в гостях).

    В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов подопечные Стефано Пиоли играли в группе D вместе с «Челси», «Зальцбургом» и «Динамо» из Загреба. «Красно-черные» пропустили на первое место лондонцев и со второй позиции пробились в плей-офф.

    В Серии А действующие чемпионы Италии не могут похвастаться стабильными выступлениями и после 25-ти туров «россонери» идут лишь пятыми. В крайнем туре чемпионата «Милан» прервал свою трехматчевую победную серию, уступив на выезде «Фиорентине» (1:2).

    Личные встречи

    История противостояния «Тоттенхэма» и «Милана» насчитывает 7 встреч. На счету лондонского клуба 4 победы, «россонери» выиграли один раз, еще в двух матчах была зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли:

    — «Как ни странно для английских команд, которые не меняют свое отношение, "Тоттенхэм" — это команда, которая имеет разные цифры в домашних играх по сравнению с выездными.

    Мы очень хорошо проанализировали их домашние матчи. Они могут сыграть более агрессивно, чем в первом матче, более энергично. Они не смогут удивить нас этим, потому что мы их знаем».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Милан» с коэффициентом 3.55.

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