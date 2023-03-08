Свищев — о пиве на российских стадионах: С этой идеей должны выходить спортсмены и клубы

Депутат Госдумы РФвысказался относительно возможного возвращения пива на российские стадионы.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой.

Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС — все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива — серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы.

К сожалению, никаких сроков нет. Этот законопроект постоянно пролонгируется. Для меня это неприятно. Я встречался с представителями Минздрава осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены, сами клубы, если это их интересует», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.