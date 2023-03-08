Свищев — о пиве на российских стадионах: С этой идеей должны выходить спортсмены и клубы

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходило с такой инициативой.
Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС — все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива — серьезная мера поддержки нашим клубам. На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы.
К сожалению, никаких сроков нет. Этот законопроект постоянно пролонгируется. Для меня это неприятно. Я встречался с представителями Минздрава осенью. Но с этой идеей должны выходить сами спортсмены, сами клубы, если это их интересует», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».
В январе сообщалось, что в 2023 году в России не планируется возвращение продажи пива на стадионах.