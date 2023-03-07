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    Гладилин: Головин окреп, ему доверяют в «Монако»

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру российской полузащитника «Монако» Александра Головина в нынешнем сезоне.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «У них стабильный состав, много игроков, которые играют вместе давно. Конечно, у них должна стоять задача побороться за призовое место. Они в состоянии это сделать, не могу сказать, какие у них проблемы. Игра поставленная, надо брать очки, не терять их.

    Головин окреп, стал более мощным, более зрелым футболистом, ему верят и доверяют в команде, у него железное место в стартовом составе, если он в хороших кондициях и не травмирован. Он чувствует себя уверенно.

    Сложно назвать его лидером, есть ряд и других футболистов. Но он — один из ключевых игроков этой команды», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

    В нынешнем сезоне Головин сыграл 25 матчей за «Монако» в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

    «Монако» занимает 3-е место в турнирной таблице французского чемпионата с 51-м баллом в активе.

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