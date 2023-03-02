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    Спаллетти: Помимо скудетто есть и другие вещи, которые приносят удовлетворение

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал откровенный ответ в преддверии матча 25-го тура Серии А с «Лацио».

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Очевидно, что скудетто — это цель, но есть и другие вещи, которые приносят удовлетворение. Я не из тех, кто хочет победить любой ценой, а затем потерпеть неудачу в следующем году. Мне нравится сотрудничать с коллективом, пытаясь создать основу для того, что позволило бы мне делать шаг за шагом и достигать общих целей.

    Я трачу всё своё время на построение того, что мы должны делать на поле, и в конце сезона мы оценим, как сильно мы оторвались от наших оппонентов. До сих пор игроки делают выдающиеся вещи, и они заслуживают похвалы. Дело не только в матчах или результатах, а в демонстрируемом стиле игры, которым мы гордимся», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

    «Наполи» и «Лацио» сыграют 3 марта в Неаполе. Событие стартует в 22:45 мск. Прогноз доступен здесь.

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