Спаллетти: Помимо скудетто есть и другие вещи, которые приносят удовлетворение

Главный тренер «Наполи»дал откровенный ответ в преддверии матча 25-го тура Серии А с «Лацио».

«Очевидно, что скудетто — это цель, но есть и другие вещи, которые приносят удовлетворение. Я не из тех, кто хочет победить любой ценой, а затем потерпеть неудачу в следующем году. Мне нравится сотрудничать с коллективом, пытаясь создать основу для того, что позволило бы мне делать шаг за шагом и достигать общих целей.

Я трачу всё своё время на построение того, что мы должны делать на поле, и в конце сезона мы оценим, как сильно мы оторвались от наших оппонентов. До сих пор игроки делают выдающиеся вещи, и они заслуживают похвалы. Дело не только в матчах или результатах, а в демонстрируемом стиле игры, которым мы гордимся», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

«Наполи» и «Лацио» сыграют 3 марта в Неаполе. Событие стартует в 22:45 мск. Прогноз доступен здесь.