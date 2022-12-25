Юран: Хочется вновь окунуться в любимое дело и работать

Российский специалистпризнался, что хочет вернуться к тренерской работе до возобновления чемпионата России.

«Хотелось бы возглавить команду ещё до весенней части, взять команду на зимних сборах.

Хочется работать, вновь окунуться в своё любимое дело и решать задачи: не имеет значения, победы или выхода. Просто хочется работать.

Что касается вариантов возглавить какой-либо клуб, то они присутствуют», — сказал Юран «Чемпионату».

Последним местом работы 53-летнего Юрана были подмосковные «Химки», которые он тренировал с февраля по август 2022 года.

Под его руководством команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге, победив в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск».