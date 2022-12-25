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    Юран: Хочется вновь окунуться в любимое дело и работать

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    Российский специалист Сергей Юран признался, что хочет вернуться к тренерской работе до возобновления чемпионата России.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Хотелось бы возглавить команду ещё до весенней части, взять команду на зимних сборах.

    Хочется работать, вновь окунуться в своё любимое дело и решать задачи: не имеет значения, победы или выхода. Просто хочется работать.

    Что касается вариантов возглавить какой-либо клуб, то они присутствуют», — сказал Юран «Чемпионату».

    Последним местом работы 53-летнего Юрана были подмосковные «Химки», которые он тренировал с февраля по август 2022 года.

    Под его руководством команда сохранила место в Российской Премьер-Лиге, победив в стыковых матчах со «СКА-Хабаровск».

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