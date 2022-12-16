Рой Кин назвал своего фаворита финала ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландииподелился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция.

«Интригующий, отличный матч. Посмотрев на игру Франции против Марокко и Англии, можно сделать вывод о том, что она не великолепна, но добивается своего. Она пропустила лишь один гол — и тот с пенальти.

Но Аргентина, учитывая поддержку, заряженность команды и, конечно, Месси, может считаться небольшим фаворитом. Мы видели кое-что из пикового Месси (в полуфинале с Хорватией — 3:0).

Он показывал такой футбол из года в год. Он восхитителен, обожаю его игру. Надеюсь, что Аргентина победит — хотя бы ради него», — цитирует Кина Metro.

Матч Аргентина — Франция состоится 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.