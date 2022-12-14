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    Семин: Сборная Марокко на ЧМ-2022 — это явление

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    Известный российский тренер Юрий Семин поделился мнением о сенсационном выходе сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    В 1/2 финала марокканцы сыграют со сборной Франции. Матч состоится 14 декабря, начало — в 22:00 мск.

    «Считаю, чемпионат мира по-прежнему задает тренды, ставит вопросы и отвечает на них. Наверное, в тактике увидишь немного нового. Интереснее понять, почему у одних команд складывается, а у других — нет. Меня, например, очень занимает вопрос, как Марокко прошло так далеко. Это ведь явление!

    Во-первых, команда физически очень сильно подготовлена. Во-вторых, тренер (Валид Реграги — прим.) — очень реальный человек, который полностью реализовывает сильные качества игроков. Допустим, большинство команд разыгрывает мяч от вратаря, это сейчас модно. А он футболистам, думаю, говорит: "Не разыгрывайте, играйте в длинную, зацепитесь за этот мяч". При этом новом поветрии сколько команд организовали голов в собственные ворота? А у Марокко — за весь турнир один пропущенный мяч, и тот автогол с Канадой.

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    Просто тренер Марокко этого не делает, потому что реально смотрит на вещи. Хотя сейчас по-любому жизнь заставляет с детско-юношеского футбола воспитывать центральных защитников, которые должны быть более техничными, чем раньше. Если не сказать, что очень техничными, потому что много игры и развития атаки идет через них.

    Но не совсем согласен с тем, что нужно только разыгрывать от вратаря, потому что так команда, которая против тебя больше прессингует, имеет больше шансов забить — и забить быстро, что мы и видим на чемпионате мира. Нужно определиться, кто в состоянии это делать. Наверное, периодически это оправданная практика — но не постоянно.

    Еще один очень важный момент — правильно в интервью тренер марокканцев сказал, что за владение мячом очков не начисляют. Я с ним на сто процентов согласен! Правильно говорит! Можно на своей территории мяч держать 90 минут, а моменты будут, наоборот, у другой команды. Для одной команды это по подбору игроков может подходить, для другой — нет. А то у нас уже говорят, что тот, кто разыгрывает короткими передачами от своих ворот, играет в атакующий футбол. Я бы не стал так говорить. Чтобы оттуда еще дойти до чужих ворот, нужно много времени», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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