Нигматуллин о возможном финале Франция — Аргентина: Это было бы по-настоящему жирно

Руслан Нигматуллин Фото: globallookpress.com
Аргентина в полуфинале сыграет со сборной Хорватии (13 декабря), а Франция встретится с Марокко (14 декабря).
«Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов. Но благодаря сенсациям турнир получился ярким.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия
Но настоящий рейтинговый финал — это Франция — Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно!
А финал Хорватия — Марокко вызовет гораздо меньше внимания. Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».