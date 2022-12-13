Нигматуллин о возможном финале Франция — Аргентина: Это было бы по-настоящему жирно

Бывший голкипер сборной Россиинадеется, что в финале ЧМ-2022 встретятся сборные

Аргентина в полуфинале сыграет со сборной Хорватии (13 декабря), а Франция встретится с Марокко (14 декабря).

«Чемпионат мира запомнится нам множеством неожиданных результатов. Но благодаря сенсациям турнир получился ярким.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Аргентина — Хорватия

Но настоящий рейтинговый финал — это Франция — Аргентина. Это было бы по-настоящему вкусно и жирно!

А финал Хорватия — Марокко вызовет гораздо меньше внимания. Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».