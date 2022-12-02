Камерун — Бразилия: счет 1:0, обзор гола

В поединке 3-го тура чемпионата мира в Катаре сборнаяодержала победу над командой. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу африканского коллектива.

Единственный мяч у номинальных хозяев забил нападающий Венсан Абубакар. Это случилось на 90+2 минуте игрового времени. Через минуту футболист получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

Камерунцы набрали 4 очка и этого оказалось недостаточно, чтобы продолжить борьбу в турнире. «Неукротимые львы» уступили 2 пункта Швейцарии и заняли 3-е место в группе G.

Футбол. ЧМ-2022. Группа G Камерун — Бразилия 1:0 Гол: 1:0 Венсан Абубакар (90 + 3') Камерун: Дэвис Эпасси, Коллинс Фай, Кристофер Ву, Энсо Эбосс, Нуху Толо, Пьер Кунде Малонг (Оливье Нтшан, 68'), Андре Замбо Ангисса, Брайан Мбемо (Карл Токо Экамби, 64'), Эрик Максим Шупо-Мотинг, Муми Нгамалё (Жером Нгом-Мбекели, 86'), Венсан Абубакар Бразилия: Габриэл Жезус (Педро Родригес, 64'), Габриэл Мартинелли, Родриго (Эвертон Рибейро, 54'), Антони (Рафаэл Диас, 79'), Фред (Бруно Гимарайнс, 54'), Фабиньо, Алекс Теллес (Маркос Маркиньос, 54'), Бремер, Эдер Милитао, Дани Алвес, Эдерсон Предупреждения: Нуху Толо (6'), Эдер Милитао (7'), Пьер Кунде Малонг (28'), Коллинс Фай (32'), Венсан Абубакар (81'), Бруно Гимарайнс (85'), Венсан Абубакар (90 + 4')

Бразилия еще в предыдущем туре гарантировала себе место в плей-офф. Набрав 6 очков, она вышла в плей-офф, где сыграет с Южной Кореей.