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    Мартинес: Мой образец для подражания — Лионель Месси

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    Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Футболист подчеркнул, что Месси является образцом для подражания.

    «Мой образец для подражания? Я выбираю Месси, потому что выступаю с ним и в детстве смотрел его по телевизору. Я мечтал начать играть с ним.

    Аргентинский футбол очень похож на итальянский футбол, я понял это, когда пришел в "Интер". Здесь есть большая страсть», — приводит слова Лаутаро InterTV.

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    • В 166 матчах за сборную Аргентины Месси забил 92 мяча и отдал 52 результативных паса.

    Следующий матч группового этапа чемпионата мира аргентинцы проведут 26 ноября с Мексикой. Начало встречи — в 22:00 мск.

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