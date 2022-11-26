Мартинес: Мой образец для подражания — Лионель Месси

Нападающийи сборной Аргентиныподелился впечатлениями от игры

Футболист подчеркнул, что Месси является образцом для подражания.

«Мой образец для подражания? Я выбираю Месси, потому что выступаю с ним и в детстве смотрел его по телевизору. Я мечтал начать играть с ним.

Аргентинский футбол очень похож на итальянский футбол, я понял это, когда пришел в "Интер". Здесь есть большая страсть», — приводит слова Лаутаро InterTV.

В 166 матчах за сборную Аргентины Месси забил 92 мяча и отдал 52 результативных паса.

Следующий матч группового этапа чемпионата мира аргентинцы проведут 26 ноября с Мексикой. Начало встречи — в 22:00 мск.