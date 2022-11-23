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    Тчуамени заявил, что главной целью Франции на ЧМ-2022 является выход в 1/8 финала

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    Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался по поводу результата матча со сборной Австралии на групповом этапе чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Орельен Тчуамени
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    Орельен Тчуамени

    «Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, смогли показать свои качества. Мы продолжили улучшать нашу игру ко второму тайму.

    Наша главная цель — выйти в 1/8 финала. Мы выиграли первую битву, надо продолжать. Я сказал рефери, что получил несколько ударов, он извинился после игры», — цитирует Тчуамени RMC Sport.

    Французы, которые являются действующими чемпионами мира, на ЧМ-2022 стартовали с крупной волевой победы над сборной Австралии со счетом 4:1.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Франции играет в группе D еще с командами Дании и Туниса. 26 ноября французы встретятся с датчанами, а 30 ноября с Тунисом.

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