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    Гол Ахметова на 15-й секунде принес «Краснодару» победу над «Локо»

    «Краснодар» — «Локомотив»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Локомотив
    Московский «Локомотив» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    Счет в матче был открыт уже на 15-й секунде. Краснодарцы совершили перехват в центре поля, Ионов от угла штрафной исполнил мягкий заброс к линии вратарской, откуда Ильзат Ахметов в падении головой направил мяч под штангу.

    Футбол. Россия. Кубок
    Краснодар — Локомотив 1:0
    Гол: 1:0 Ильзат Ахметов (1') Краснодар: Станислав Агкацев, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц (Matsukatov A., 85'), Cordoba J., Алексей Ионов, Кевин, Вячеслав Литвинов, Petrov S. (Pivovarov D., 88'), Егор Сорокин, Эдуард Сперцян, Сергей Волков (Кристиан Рамирес, 80') Локомотив: Дмитрий Баринов, Франсуа Камано, Артём Карпукас (Марко Раконьяц, 85'), Гирано Керк (Mitaj M., 78'), Даниил Худяков, Даниил Куликов, Иван Кузьмичёв, Станислав Магкеев, Константин Марадишвили (Rakov V., 64'), Наир Тикнизян, Дмитрий Живоглядов (Nikishin K., 78') Предупреждения: Дмитрий Баринов (45+1'), Станислав Магкеев (55')

    Отметим, что «Локо» проводил первый матч под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова.

    «Краснодар» набрал 10 очков и занимает первое место в группе, «Локомотив» идет на третьей строчке (8 очков).

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    В заключительном туре «Локомотив» примет на своем поле «Нижний Новгород» (10 очка), а «Краснодар» сыграет с «Химками» (2 очка). Оба матча пройдут 27 нояборя.

    Команды, занявшие два первых места, выходят в плей-офф, а третья команда будет играть стыки с командой из Пути регионов.

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