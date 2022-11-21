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    Роналду: Хотел бы поставить мат Месси на футбольном поле

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу совместной фотосессии с Лионелем Месси для бренда Louis Vuitton.

    Криштиану Роналду и Лионель Месси
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    Криштиану Роналду и Лионель Месси

    «Это будет мой пятый чемпионат мира. Я сосредоточен и уверен, что все пройдет хорошо.

    Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо. Поскольку это произошло в шахматной партии, было бы еще интереснее сделать это на футбольном поле», — приводит слова 37-летнего португальца Record.

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