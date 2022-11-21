Роналду: Хотел бы поставить мат Месси на футбольном поле

Нападающий сборной Португалиивысказался по поводу совместной фотосессии сдля бренда Louis Vuitton.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Я сосредоточен и уверен, что все пройдет хорошо.

Шах и мат — это то, что мы делаем в жизни, а не только в шахматах. Я бы хотел бы стать тем, кто поставит мат Месси. Посмотрим, но было бы неплохо. Поскольку это произошло в шахматной партии, было бы еще интереснее сделать это на футбольном поле», — приводит слова 37-летнего португальца Record.

Португальцы сыграют на групповом этапе ЧМ-2022 с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.