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    Сборная Эквадора назвала состав на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Эквадора
    Сборная Эквадора стала последней национальной командой, объявившей состав на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре.

    Эннер Валенсия
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    Эннер Валенсия

    Состав сборной Эквадора:

    Вратари: Александер Домингес («ЛДУ Кито»), Эрнан Галиндес («Универсидад Католика»), Мойсес Рамирес («Индепендьенте дель Валье»).

    Защитники: Анхело Пресиадо («Генк»), Вильям Пачо («Антверпен»), Роберт Арболеда («Сан-Паулу»), Джексон Поросо («Труа»), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Пьеро Инкапье («Байер»), Хавьер Арреага («Сиэтл Саундерс»), Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»).

    Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Мойсес Кайседо («Брайтон энд Хоув Альбион»), Хосе Сифуэнтес («Лос-Анджелес»), Джегсон Мендес («Лос-Анджелес»), Алан Франко («Атланта Юнайтед»), Гонсало Плата («Спортинг»), Анхель Мена («Леон»), Джереми Сармиенто («Брайтон энд Хоув Альбион»), Айртон Пресьядо («Сантос Лагуна»), Ромарио Ибарра («Пачука»).

    Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Эквадор будет выступать на ЧМ-2022 в группе А, где их соперниками станут Сенегал, Нидерланды и Катар.

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