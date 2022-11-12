Голкипер «Зенита» Иван: Верю в победу Бразилии на ЧМ-2022

Голкипер «Зенита»высказался о шансах сборной Бразилии выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, буду до безумия болеть за Бразилию и считаю ее одним из фаворитов. Но точно в числе претендентов на победу есть Франция и Аргентина. Наверняка, к ним можно отнести и Бельгию, у которой очень хороший подбор игроков, и которая, кстати, на последнем ЧМ выбила бразильцев.

Уверен, что будет много классных ярких матчей, однако верю в победу Бразилии», — приводит слова Ивана «Матч ТВ».

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии сыграет на групповом этапе с командами Сербии, Швейцарии и Камеруна.