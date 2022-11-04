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    Моуринью прокомментировал победу над «Лудогорцем»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Италии Рома Лудогорец
    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги победного матча над «Лудогорцем» (3:1) и выход в плей-офф Лиги Европы.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Это была действительно сложная игра. "Лудогорец" знает, как играть, у них есть игроки с творческим подходом и скоростью, которые могут повторить результат в Болгарии, когда мы проиграли.

    Во втором тайме мы вышли с другим настроем и интенсивностью. Мы изменили ситуацию, но должны играть еще лучше. Теперь мы противостоим акулам, которые вышли из Лиги чемпионов», — цитирует Моуринью официальны сайт УЕФА.

    Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Ньоне.

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