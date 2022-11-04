Моуринью прокомментировал победу над «Лудогорцем»

Главный тренер «Ромы»подвел итоги победного матча над «Лудогорцем» (3:1) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Это была действительно сложная игра. "Лудогорец" знает, как играть, у них есть игроки с творческим подходом и скоростью, которые могут повторить результат в Болгарии, когда мы проиграли.

Во втором тайме мы вышли с другим настроем и интенсивностью. Мы изменили ситуацию, но должны играть еще лучше. Теперь мы противостоим акулам, которые вышли из Лиги чемпионов», — цитирует Моуринью официальны сайт УЕФА.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Ньоне.