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    Поттер: Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно

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    Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Зальцбургом» (2:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

    Грэм Поттер
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    Грэм Поттер

    «Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола.

    На таком уровне хватает одной атаки — и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно.

    Лига чемпионов — топ-соревнование, и принимать в ней участие очень здорово. У нас были серьезные испытания в матчах против сильных соперников на потрясающих стадионах. Я получил удовольствие», — цитирует Поттера Football.London.

    «Челси» лидирует в группе E с 10 очками на счету за один тур до конца группового этапа.

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