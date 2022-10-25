Поттер: Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно

Грэм Поттер Фото: globallookpress.com
«Выигрывать на этом поле нелегко. Это видно по статистике. Но я думаю, что мы сыграли действительно хорошо, создали очень хорошие моменты в первом тайме, однако нам не повезло с тем, что мы не смогли забить больше одного гола.
На таком уровне хватает одной атаки — и счет уже 1:1. Но мы дали на это хороший ответ. Пройти дальше, имея матч в запасе, — это приятно.
Лига чемпионов — топ-соревнование, и принимать в ней участие очень здорово. У нас были серьезные испытания в матчах против сильных соперников на потрясающих стадионах. Я получил удовольствие», — цитирует Поттера Football.London.
«Челси» лидирует в группе E с 10 очками на счету за один тур до конца группового этапа.