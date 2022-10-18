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    «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»

    «Атлетико» — «Райо Вальекано»: счет 1:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» дома не сумел довести до победы матч с «Райо Вальекано» в 10-м туре Примеры.

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    Игра закончилась вничью 1:1. Хозяева вели до самой концовки. У них отметился Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Райо Вальекано 1:0
    Голы: 1:0 Альваро Мората (20'), 1:1 Радамель Фалькао (пенальти) (90 + 2') Атлетико: Иво Грбич, Науэль Молина, Стефан Савич, Jose Maria Gimenez, Рейнилду Мандава, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 76'), Аксель Витсель (Анхель Корреа, 61'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Янник Карраско, 40'), Антуан Гризманн, Альваро Мората (Матеус Кунья, 61') Райо Вальекано: Falcao, Альваро Гарсия (Pablo Munoz, 80'), Хосе Посо (Сантьяго Комесанья, 46'), Иси Паласон (Унаи Лопес, 89'), Пате Сисс (Ранди Нтекья, 89'), Óscar Valentín (Серхио Камельо, 61'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Abdul Mumin, Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Стефан Савич (47'), Сауль Ньигес (88'), Jose Maria Gimenez (90 + 1')

    От поражения гостей спас нападающий Радамель Фалькао, забивший в компенсированное время.

    С 20 очками «матрасники» занимают 3-е место. У «Райо Вальекано» 12 очков, с которыми он идет на 10-й позиции.

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