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    Гол Митровича спас «Фулхэм» от поражения

    «Фулхэм» — «Борнмут»: счет 2:2, обзор голов

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    «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 11-го тура АПЛ. Игра закончилась со счетом 2:2.

    Александар Митрович
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    Александар Митрович

    «Вишни» дважды выходили вперед усилиями Доминика Соланке и Жефферсона Лермы. «Фулхэм» отыгрался благодаря голам Иссы Диопа и Александара Митровича.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Борнмут 2:2
    Голы: 0:1 Доминик Соланке (2'), 1:1 Исса Диоп (22'), 1:2 Хефферсон Лерма (29'), 2:2 Александр Митрович (пенальти) (52') Фулхэм: Бернд Лено, Бобби Рид, Исса Диоп, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид (Томас Кейрни, 46'), Жоау Палинья, Даниэль Джеймс (Виллиан, 46'), Андреас Перейра (Винисиус, 87'), Нескенс Кебано (Гарри Уилсон, 62'), Александр Митрович Борнмут: Доминик Соланке (Киффер Мур, 89'), Маркус Таверньер (Jaidon Anthony, 75'), Филип Биллинг (Jordan Zemura, 80'), Райан Кристи (Jack Stacey, 89'), Льюис Кук, Хефферсон Лерма, Адам Смит, Маркос Сенеси, Крис Мепэм, Райан Фредерикс, Нето Предупреждения: Бобби Рид (38'), Тим Рим (54')

    «Фулхэм» продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей. У него 12 очков и 10-е место в таблице АПЛ.

    «Борнмут» в четвертый раз сыграл вничью. Он набрал 13 пунктов и находится на позицию выше.

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