«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за лидера «Милана»

определился с главной трансферной целью, сообщает итальянское издание Tuttosport.

По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность приобретения вингера «Милана» Рафаэла Леау.

«ПСЖ» готов заплатить за португальского футболиста 150 миллионов евро.

Леау провел в текущем чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил четыре мяча.

Также отмечается, что «ПСЖ» планирует предложить «Интеру» 20 миллионов евро за Милана Шкриньяра, который пока отказывается продлевать контракт с миланским клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси может продлить контракт с «ПСЖ».