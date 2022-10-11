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  • 12:56
    • «ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за лидера «Милана»
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    «ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за лидера «Милана»

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    «Пари Сен-Жермен» определился с главной трансферной целью, сообщает итальянское издание Tuttosport.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    По данным источника, парижский клуб рассматривает возможность приобретения вингера «Милана» Рафаэла Леау.

    «ПСЖ» готов заплатить за португальского футболиста 150 миллионов евро.

    Леау провел в текущем чемпионате Италии восемь матчей, в которых забил четыре мяча.

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    • Также отмечается, что «ПСЖ» планирует предложить «Интеру» 20 миллионов евро за Милана Шкриньяра, который пока отказывается продлевать контракт с миланским клубом.

    Напомним, ранее сообщалось, что Лионель Месси может продлить контракт с «ПСЖ».

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