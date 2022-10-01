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    Федотов: Опять наша болезнь последних 10 минут — случилась напряженная концовка

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «В первые минуты, когда пошли забросы от соперника, мы проигрывали подборы. Было пару неприятных моментов, когда игроки не подстраховали. У Руденко был неприятный забег.

    Хорошо в двух эпизодах сыграл Роша, в подкате разрядил ситуацию. В остальное время мы контролировали ход поединка, создавали.

    Но опять наша болезнь последних 10 минут — случилась напряженная концовка, когда на поле появился Мирзов.

    Один опасный удар в подкате накрыл Жора Щенников. Но и потом, когда Резиуан стал проявлять активность, создавалась напряженность.

    Этот гол, который нам залетел, следствие невнимательности и потери концентрации. У нас были хорошие предпосылки забить третий мяч, но мы этого не сделали и стали нарываться на быстрые атаки соперника.

    "Химки" прошли большими силами вперед, и их нужно было просто наказать. У нас не получалась передача, хотя мы об этом говорили, что можем вскрыть передачами оборону и бежать на рандеву с вратарем. Таких предпосылок было достаточно.

    В концовке слишком усложняли, когда нужно бить, а когда нужно отдавать, то мы били. В эти моменты необходимо успокоится и хладнокровно все реализовывать», — цитирует тренера сайт ЦСКА.

    ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.

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