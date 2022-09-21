Обамеянг поделился мнением о смене тренера в «Челси»

Нападающий «Челси»высказался о том, что думает о смене тренера в лондонской команде.

«Думаю, это были странные недели для всех нас, не только для меня. Это часть жизни. Все знают, какие у меня были отношения с Томасом Тухелем. Грустно, когда кто-то уходит из клуба, но это футбол. Вы должны быстро адаптироваться в разные моменты сезона. Это немного грустно, но, надеюсь, наступят лучшие дни. Когда ты играешь за "Челси", тебе нужны результаты как можно скорее.

Грэм Поттер действительно позитивный человек. Мы постараемся учиться вместе с ним и победить как можно скорее. Будет легко адаптироваться. Его идеи очень ясны», — цитирует слова габонца официальный сайт «Челси».