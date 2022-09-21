Депай недоволен игровым временем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны»выразил недовольство получаемым игровым временем в каталонском клубе.

«Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Но этого недостаточно. Меня заменяют через 60 минут, а я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности пользоваться этим.

На этот раз я с нетерпением жду матчи сборных. Уверен, вы можете догадаться, почему. Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность», — цитирует Депая Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Депай провел в составе «Барселоны» три матча, отметившись в них одним забитым мячом.