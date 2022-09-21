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    Депай недоволен игровым временем в «Барселоне»

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    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай выразил недовольство получаемым игровым временем в каталонском клубе.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    «Я дважды вышел в стартовом составе в двух последних матчах Ла Лиги. Но этого недостаточно. Меня заменяют через 60 минут, а я хочу большего. За 25 минут до конца матча появляется больше свободных зон, есть возможности пользоваться этим.

    На этот раз я с нетерпением жду матчи сборных. Уверен, вы можете догадаться, почему. Я играл меньше, чем обычно, и я к такому не привык. Здесь я знаю, что буду выходить на поле. Я более мотивирован и чувствую благодарность», — цитирует Депая Mundo Deportivo.

    В текущем сезоне Депай провел в составе «Барселоны» три матча, отметившись в них одним забитым мячом.

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