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    Капелло: Не думаю, что Аллегри покинет «Ювентус» раньше ноября

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    Руководство туринского клуба в ближайшее время может уволить Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда провалила старт нового сезона.

    «Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после семи туров. Кроме того, «Старая синьора» начала групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений.

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    • «Я видел новость о том, что Карреру рассматривают. Скажу так, "Ювентус" один из самых популярных клубов мира, такие команды всегда составляют широкий список возможных кандидатур.

    Реально ли его назначение? Все возможно. Но не думаю, что Аллегри покинет "Ювентус" раньше ноября», — приводит слова Капелло «РБК Спорт».

    Напомним, «Спартак» под руководством Карреры в сезона-2016/2017 стал чемпионом России.

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