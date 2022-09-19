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    Доменикини: «Наполи» проявил характер и волю к победе

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Наполи Милан
    Тренер «Наполи» Марко Доменикини прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 7-го тура серии А.

    Марко Доменикини
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    Марко Доменикини

    «Тяжелый матч против великолепного "Милана". К середине первого тайма нам удалось наладить игру, и ситуация на поле улучшилась. Команда проявила характер и волю к победе, мы очень довольны, но от некоторых игроков Спаллетти хочет большего.

    В серии А есть команды и посильнее, чем "Наполи". Каждые выходные мы стараемся изо всех сил. Мы выступаем очень хорошо, но у нас молодые ребята и много новичков», — приводит слова Доменикини сайт Джанлуки Ди Марцио.

    «Наполи» набрал 17 очков и по дополнительным показателям занимает первое место в серии А, опережая «Аталанту». «Милан» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятую строчку (14 очков).

    Календарь и таблица Серии А

    Следующий матч в серии А неаполитанцы проведут 1 октября против «Торино».

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