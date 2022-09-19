Доменикини: «Наполи» проявил характер и волю к победе

Тренер «Наполи»прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 7-го тура серии А.

«Тяжелый матч против великолепного "Милана". К середине первого тайма нам удалось наладить игру, и ситуация на поле улучшилась. Команда проявила характер и волю к победе, мы очень довольны, но от некоторых игроков Спаллетти хочет большего.

В серии А есть команды и посильнее, чем "Наполи". Каждые выходные мы стараемся изо всех сил. Мы выступаем очень хорошо, но у нас молодые ребята и много новичков», — приводит слова Доменикини сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Наполи» набрал 17 очков и по дополнительным показателям занимает первое место в серии А, опережая «Аталанту». «Милан» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятую строчку (14 очков).

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч в серии А неаполитанцы проведут 1 октября против «Торино».