Терзич: «Боруссия» заслужила хотя бы одно очко в игре с «Ман Сити»

Главный тренер дортмундской «Боруссии»прокомментировал поражение от(1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Вот уже в третий раз мы отлично здесь отыграли и трижды возвращаемся восвояси с пустыми руками.

Такое принять трудно, поскольку хотя бы одно очко ребята сегодня заслужили, учитывая то, как близко к финальному свистку вели в счете. Но в такие моменты просто видишь уровень мастерства соперника.

Не верю в то, что Джон Стоунз много забьет с такой же позиции. Вслед за его ударом соперник вдвое усилил свои фланги, что, по сути, является огромным комплиментом для нас.

В итоге же все сводится к уровню мастерства, которым обладает соперник, — он и сыграл сегодня решающую роль», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.