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    Терзич: «Боруссия» заслужила хотя бы одно очко в игре с «Ман Сити»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Вот уже в третий раз мы отлично здесь отыграли и трижды возвращаемся восвояси с пустыми руками.

    Такое принять трудно, поскольку хотя бы одно очко ребята сегодня заслужили, учитывая то, как близко к финальному свистку вели в счете. Но в такие моменты просто видишь уровень мастерства соперника.

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    • Не верю в то, что Джон Стоунз много забьет с такой же позиции. Вслед за его ударом соперник вдвое усилил свои фланги, что, по сути, является огромным комплиментом для нас.

    В итоге же все сводится к уровню мастерства, которым обладает соперник, — он и сыграл сегодня решающую роль», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

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