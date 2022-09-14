«Химки» уволили начальника команды

Пресс-служба подмосковного футбольного клуба «Химок» объявила об уходе начальника команды

«Клуб благодарит Сергея Павловича за профессионализм и большой вклад в развитие команды! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении на сайте команды.

Специалист работал в клубе на этой должности с 2020 года. О причинах ухода клубом не сообщается. Ранее Якунчиков работал начальником команд ЦСКА, «Велес» и «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ подмосковный клуб занимает 13-е место с 8 очками. В следующем туре «Химки» сыграют на выезде с «Краснодаром» 18 сентября.