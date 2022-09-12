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    Тикнизян : Игроки «Локомотива» не понимают, что происходит с командой

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    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал недавние поражения от «Ахмата» (1:2) и «Факела» (0:2).

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Нужен ли снова заезд на базу? Это решение будет принимать руководство, но я могу сказать, что мы и так много времени проводим на базе, у нас много теоретических занятий.

    Честно, мне очень трудно ответить, что сейчас происходит с командой, потому что мы сами все в недоумении, потому что в каждой игре мы имеем момент, отдаемся на 100%, нет ни одного равнодушного человека на поле. Когда ты проигрываешь игру за игрой, тебя это очень сильно надламывает. В этой ситуации я могу сказать только то, что мы будем делать то, что делаем, стараться работать и выкладываться. Надеюсь, что в скором времени нам удастся это исправить.

    Уход Марвина [Комппера]? Естественно, когда уходит один тренер и приходит другой, что-то меняется, у каждого свое видение. Мы сейчас стараемся играть в новый футбол, все усваиваем и понимаем. Надеюсь, у нас получится реализовать идеи Циннбауэра на 100%», — приводит слова Тикнизяна «Р-Спорт».

    «Локомотив» занимает 11-е место в таблице РПЛ после девяти туров.

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