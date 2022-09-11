«Ювентус» — «Салернитана»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Бронн из центра поля выполнил перевод на левый фланг, Маццокки убежал в штрафную площадь, раскачал Маккенни и выполнил прострел от левого угла вратарской к правой штанге. Кандрева грамотно набежал на мяч и спокойно отправил его в сетку.
В добавленное к первому тайму время в ворота туринцев был назначен пенальти — Бремер сыграл рукой. Кшиштоф Пёнтек с «точки» уверенно пробил под правую штангу, Перин гадал и прыгнул в левый угол ворот.
На 55-й минуте «Юве» отыграл один мяч. Костич совершил отличный рывок вперёд по левому флангу и затем Филип выполнил прострел в центр штрафной площади. Бремер отлично выпрыгнул и головой с отскоком от газона пробил в левый угол ворот, мяч влетел под перекладину.
В добавленное время пенальти был назначен в ворота гостей — Сандро, которого на левом углу штрафной сбил Де Вильена.
Бонуччи с «точки» пробил в левый угол ворот, Сепе угадал направление удара и в прыжке вытянул мяч, но в итоге Луиджи отбил его точно перед собой, Леонардо сразу же сыграл на добивании и всё же отправил мяч под перекладину.
А на пятой добавленной минуте Куадрадо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской гостей, Аркадиуш Милик головой пробил точно в дальний угол ворот.
После этого форвард был удален, так как получил вторую желтую карточку за снятую в праздновании футболку.
А гол был отменен — в момент удара Милика Бонуччи сделал движение головой. Леонардо находился во вратарской, при этом был в офсайде. Это движение не позволило Сепе сыграть по прямому удару Милика.
После этого ситуация накалилась и дело дошло до потасовки. По прямой красной карточке получили Хуан Куадрадо и Федерико Фасио. Также удалён был и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Ювентус» с 10 очками занимает в таблице Серии А 8-е место, «Салернитана» с 7 очками идет на 10-й позиции.
18 сентября «Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей», «Салернитана» 16 сентября примет «Лечче».