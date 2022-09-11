«Ювентус» — «Салернитана»: счет матча 2:2, обзор голов

Туринскийсыграл вничью с(2:2) в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Бронн из центра поля выполнил перевод на левый фланг, Маццокки убежал в штрафную площадь, раскачал Маккенни и выполнил прострел от левого угла вратарской к правой штанге. Кандрева грамотно набежал на мяч и спокойно отправил его в сетку.

В добавленное к первому тайму время в ворота туринцев был назначен пенальти — Бремер сыграл рукой. Кшиштоф Пёнтек с «точки» уверенно пробил под правую штангу, Перин гадал и прыгнул в левый угол ворот.

На 55-й минуте «Юве» отыграл один мяч. Костич совершил отличный рывок вперёд по левому флангу и затем Филип выполнил прострел в центр штрафной площади. Бремер отлично выпрыгнул и головой с отскоком от газона пробил в левый угол ворот, мяч влетел под перекладину.

В добавленное время пенальти был назначен в ворота гостей — Сандро, которого на левом углу штрафной сбил Де Вильена.

Бонуччи с «точки» пробил в левый угол ворот, Сепе угадал направление удара и в прыжке вытянул мяч, но в итоге Луиджи отбил его точно перед собой, Леонардо сразу же сыграл на добивании и всё же отправил мяч под перекладину.

А на пятой добавленной минуте Куадрадо с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской гостей, Аркадиуш Милик головой пробил точно в дальний угол ворот.

После этого форвард был удален, так как получил вторую желтую карточку за снятую в праздновании футболку.

А гол был отменен — в момент удара Милика Бонуччи сделал движение головой. Леонардо находился во вратарской, при этом был в офсайде. Это движение не позволило Сепе сыграть по прямому удару Милика.

После этого ситуация накалилась и дело дошло до потасовки. По прямой красной карточке получили Хуан Куадрадо и Федерико Фасио. Также удалён был и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Салернитана 2:2 Голы: 0:1 Антонио Кандрева (18'), 0:2 Кшиштоф Пёнтек (пенальти) (45 + 5'), 1:2 Бремер Глейсон (51'), 2:2 Леонардо Бонуччи (90 + 3') Ювентус: Маттиа Перин, Хуан Куадрадо, Бремер, Леонардо Бонуччи, Маттиа Де Шильо (Алекс Сандро, 63'), Уэстон Маккенни (Матиас Соуле, 85'), Леандро Паредес, Fabio Miretti (Nicolo Fagioli, 63'), Мойзе Кин (Аркадиуш Милик, 46'), Душан Влахович, Филип Костич (Данило, 78') Салернитана: Булайе Диа (Федерико Бонаццоли, 81'), Кшиштоф Пёнтек (Эрик Ботхейм, 61'), Паскуале Маццокки, Лассана Кулибали, Тонни Триндаде Вильена (Саломон Самбья, 90'), Джулио Маджоре (Григорис Кастанос, 81'), Антонио Кандрева, Федерико Фасио, Флавьюс Данильюк, Дилан Бронн, Луиджи Сепе Предупреждения: Леандро Паредес (27'), Мойзе Кин (32'), Джулио Маджоре (38'), Бремер Глейсон (45 + 4'), Федерико Фасио (53'), Кшиштоф Пёнтек (55'), Луиджи Сепе (72'), Аркадиуш Милик (83'), Аркадиуш Милик (90 + 6') Удаления: Massimiliano Allegri (90 + 9'), Федерико Фасио (90 + 9'), Хуан Куадрадо (90 + 9')

«Ювентус» с 10 очками занимает в таблице Серии А 8-е место, «Салернитана» с 7 очками идет на 10-й позиции.

Календарь и таблица Серии А

18 сентября «Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей», «Салернитана» 16 сентября примет «Лечче».