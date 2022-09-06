Тухель о поражении от «Динамо»: Я являюсь частью этого поражения

Главный тренер «Челси»высказался после поражения от «Динамо» Загреб (0:1) в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы недостаточно эффективны. У нас та же история, что и всегда: после 15-20 минут мы пропускаем слишком легко в контратаке и начинаем бороться.

Главное разочарование? Нужно провести большой анализ. Я являюсь частью этого поражения. Мы явно не там, где нам нужно быть и где мы можем быть. Так что это на мне, это на нас, нам нужно найти решение. На данный момент все отсутствует.

Обамеянг? Сегодня я не буду говорить об отдельных людях. Мы играем как команда, мы проигрываем как команда», — цитирует Тухеля BBC Sport.