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    Тухель о поражении от «Динамо»: Я являюсь частью этого поражения

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался после поражения от «Динамо» Загреб (0:1) в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

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    «Мы недостаточно эффективны. У нас та же история, что и всегда: после 15-20 минут мы пропускаем слишком легко в контратаке и начинаем бороться.

    Главное разочарование? Нужно провести большой анализ. Я являюсь частью этого поражения. Мы явно не там, где нам нужно быть и где мы можем быть. Так что это на мне, это на нас, нам нужно найти решение. На данный момент все отсутствует.

    Обамеянг? Сегодня я не буду говорить об отдельных людях. Мы играем как команда, мы проигрываем как команда», — цитирует Тухеля BBC Sport.

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